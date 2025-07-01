Киев становится самым опасным городом Украины: производитель дронов объяснил проблему

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня Киев становится самым опасным городом из-за постоянных атак «Шахедами» и другими дронами. Дело в том, что нам очень не хватает средств поражения.

Об этом сказал основатель компании производителя БПЛА «Первый контакт» Валерий Боровик в эфире Вечер.LIVE.

По словам Боровика, раньше он уезжал на переговоры с западными партнерами и видел страх направлять своих инженеров.

Реклама

«Я говорил смотрите: сегодня Киев один из самых безопасных городов в мире, потому что у нас столько комплексов ПВО разного типа, IRIS, Patriot и так далее, еще есть оставленные средства с советских времен. дальше», — говорит он.

Но сейчас, констатировал Боровой, ситуация переломилась.

«И я могу сказать, что Киев идет к тому, что будет самым незащищенным городом, потому что не хватает средств поражения», — признает основатель компании производителя БПЛА «Первый контакт».

Как отмечает производитель, президент США даже то, что уже было законтрактовано и должно было грузиться на пароходы в Украину, перенаправляет в Израиль. И там есть перенасыщенность ПВО на сегодняшний день.

Реклама

«А в Украине даже то, что законтрактовано было при Байдене и новые разработки, которые администрация Байдена сказала, что в первую очередь они должны быть направлены в Украину. Сейчас нет никакой ясности, даже если мы платим за счет наших западных европейских партнеров», — отметил он.

Волонтер дронового направления Мария Берлинская заявила о том, что 1000 ударных дронов круглосуточно будут охотиться за людьми во всех городах Украины, и это уже может наступить в следующем году. Все эти угрозы касаются не только Сум, Днепра или Харькова, но и таких тыловых локаций Львова, Черновцов и т.д.

«Надо прислушаться. 1000 дронов завтра не будет. Сейчас ушло пятьсот, было 400. То есть, масштабирования не происходит. Я вам говорю как производитель, то есть нельзя сразу вдвое втрое в 4 поднять производство. И сейчас надо понимать, что те дороны, которые долетают до нас, это ведь не только то, что сделано. Условно говоря, вчера это еще немного берут со склада и и дорабатывают. То есть, где-то плюс-минус 5-10-20% будет прирост», — завершил специалист.

Напомним, в июне 2025 года Киев подвергся рекордному количеству российских воздушных атак — более 350 дронов и десятки ракет были выпущены по столице. По официальным данным, погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе дети. Украинские власти фиксируют изменение тактики врага — удары теперь преимущественно направлены на гражданскую инфраструктуру, терроризировать гражданское население и истощают систему ПВО.

Реклама

«Стратегия россиян состоит в том, чтобы постоянно терроризировать обычных граждан и таким образом ослабить нацию», — рассказал начальник Киевской городской военной администрации.