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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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ДБР передало ВСУ оружие на 7 миллионов, обнаруженное в столичном гараже

Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины оружие. Арсенал обнаружили следователи в одном из районов Киева.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Все оружие передали защитникам

Все оружие передали защитникам

Работники ДБР передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района Киева.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, защитники получили:

  • более 35 тысяч патронов

  • 6 гранатометов

  • 6 БпЛА

  • 130 гранат

  • 90 ВОГов

  • автоматы

  • снайперские винтовки

  • ударно-дистанционные запалы

  • приборы для наблюдения

  • пистолеты

  • противопехотные мины

«Стоимость арсенала составляет около 7 миллионов гривен. Оружие уже используется по назначению», — уточнили в ДБР.

Напомним, предыдущими владельцами арсенала оказался работник одного из правоохранительных органов и его отец. Их задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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