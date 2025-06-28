ДБР передало ВСУ оружие на 7 миллионов, обнаруженное в столичном гараже

Все оружие передали защитникам

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Работники ДБР передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района Киева.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, защитники получили:

более 35 тысяч патронов

6 гранатометов

6 БпЛА

130 гранат

90 ВОГов

автоматы

снайперские винтовки

ударно-дистанционные запалы

приборы для наблюдения

пистолеты

противопехотные мины

«Стоимость арсенала составляет около 7 миллионов гривен. Оружие уже используется по назначению», — уточнили в ДБР.

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Напомним, предыдущими владельцами арсенала оказался работник одного из правоохранительных органов и его отец. Их задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.