- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 861
- Время на прочтение
- 1 мин
ДБР передало ВСУ оружие на 7 миллионов, обнаруженное в столичном гараже
Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины оружие. Арсенал обнаружили следователи в одном из районов Киева.
Работники ДБР передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района Киева.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В частности, защитники получили:
более 35 тысяч патронов
6 гранатометов
6 БпЛА
130 гранат
90 ВОГов
автоматы
снайперские винтовки
ударно-дистанционные запалы
приборы для наблюдения
пистолеты
противопехотные мины
«Стоимость арсенала составляет около 7 миллионов гривен. Оружие уже используется по назначению», — уточнили в ДБР.
Напомним, предыдущими владельцами арсенала оказался работник одного из правоохранительных органов и его отец. Их задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.