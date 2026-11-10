На Киевщине усиливают светомаскировку: к чему призывают жителей

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В Киевской области решили усилить режим светомаски в жилом, коммунальном и бизнес-секторах.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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Светомаскирование в Киевской области: что известно

По словам главы области, местные власти вместе с предпринимателями, коммунальщиками и жителями должны проработать усиление светомаскировки в районах и общинах.

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«Имеющиеся меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерков и ночей. Решение необходимо. На него есть запрос от военных и должны помочь нашим защитникам», — сообщил Тимур Ткаченко.

Он добавил, что кроме помощи силам ПВО, усиление светомаскировки имеет и дополнительную цель — приучать людей более ответственно экономить электроэнергию в условиях нынешних проблем в энергосистеме.

Также на заседании обсудили работу подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований. В преддверии зимы силовики и военные готовят все необходимое, чтобы эти силы работали четко и слаженно.

Дроны РФ с системой «Сусанин» — последние новости

Напомним, эксперт по связи и советник президента Сергей Бескрестнов на псевдо Флэш предупредил, что российские дроны и ракеты переходят на визуальную навигацию с искусственным интеллектом. Благодаря новой технологии вражеские средства могут ориентироваться по местности и свету ночных фонарей.

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Ранее мы писали, что Россия начала применять оптическую навигационную систему Сусанин на дальнобойных реактивных дронах Герань-4 и Герань-5. Она позволяет беспилотникам ориентироваться по изображениям местности и продолжать полет даже при подавлении спутниковой навигации.

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