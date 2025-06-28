В Киев прибыл президент Польши Дуда

Анджей Дуда и Андрей Сибига

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Еще действующий президент Польши Анджей Дуда в День Конституции прибыл в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД встретил польского президента 28 июня на Центральном вокзале Киева. Он отметил, что Дуда находился рядом с Украиной в трудные времена полномасштабной агрессии России.

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«Я рад приветствовать настоящего друга Украины президента Польши Анджея Дуду на Центральном вокзале Киева сегодня утром. Президент Дуда стоял рядом с Украиной в трудные времена полномасштабной российской агрессии. Мы благодарны ему и всем полякам, которые продемонстрировали настоящую солидарность с Украиной. Наш гость отпразднует День Конституции Украины и встретится с президентом Владимиром Зеленским», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Ранее сообщалось, что Польша предоставила Украине больше всего помощи среди стран в отношении ВВП. Также она приняла множество украинских беженцев. Страна активно участвует в лечении солдат и мирных жителей, обучении медиков. Польша также играет ключевую роль в качестве логистического хаба. Кроме того, поляки вносят весомый вклад в энергетическую безопасность Украины.