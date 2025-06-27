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- Киев
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В Киеве ночью раздались взрывы
В столице и регионах фиксируется активность вражеских беспилотников.
В Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Киеве слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты», — сообщает издание.
Перед взрывами в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время большое количество БПЛА фиксируется в северных и южных областях.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки.