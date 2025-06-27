В Киеве ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Киеве / © Associated Press

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В Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Киеве слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты», — сообщает издание.

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Перед взрывами в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время большое количество БПЛА фиксируется в северных и южных областях.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки.

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