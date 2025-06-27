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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1 хв

У Києві вночі пролунали вибухи

У столиці та регіонах фіксується активність ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Києві

Вибухи пролунали у Києві / © Associated Press

У Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Києві чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти», — повідомляє видання.

Перед вибухами в столиці та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі велика кількість БпЛА фіксується у північних та південних областях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.

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