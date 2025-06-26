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- Київ
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У Києві здивували ідеєю подарунка для новонароджених — про що йдеться
За задумом ініціатора, це має створити зв’язок між жителями та головним символом Києва.
Кожний новонароджений у Києві може отримати унікальний сертифікат на підйом до монумента «Батьківщина-Мати».
Про це розповів директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.
Він став ініціатором ідеї подарунків для київських малюків, а саме сертифікатів на підйом до монумента «Батьківщина-Мати».
«Ми хочемо дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до „Батьківщини-Матері“», — сказав Савчук.
За його словами, це дозволить від перших днів життя створити зв’язок з видатним музеєм, історією рідного міста і країни для кожного киянина.
Він також зауважив, що музей є живим простором для спілкування захисників, їхніх родин і дітей. Цього року вже втретє відбувається музичний фестиваль воєнної музики «Сурма», а також різноманітні театральні вистави, бізнес-події та корпоративні заходи.
«Ми активно взаємодіємо в різних напрямах, адже фінансуємося з податків українців, зокрема й киян, тож і працювати маємо для них», — сказав директор.
Юрій Савчук переконаний, що живий музей здатен задовольнити не лише культурні запити, а й стати місцем, «де відпочиває душа, де відчувається серцева теплота». Він прагне, щоб це місце пробуджувало любов до Києва та Батьківщини.
«Батьківщина-Мати»: що відомо про висоту унікального монумента
Зауважимо, що висота монумента «Батьківщина-Мати» разом з постаментом становить 102 м. Сама скульптура від п’єдесталу до кінчика меча завдовжки 62 м.
На монументі «Батьківщина-Мати» розташовані два основні оглядові майданчики.
Майданчик «Підніжжя», що на висоті 36,6 м, розташований по колу підніжжя скульптури. Він доступний для відвідувачів, крім дітей до 6 років.
Майданчик «Щит» (або «Екстрім») розміщений на висоті 91,1 м — на щиті монумента. Підйом туди вважається екстремальним, передбачає фізичні навантаження і дозволений лише відвідувачам від 18 років у спортивному взутті та зручному одязі. Квитки на цей майданчик наразі не продаються.
Нагадаємо, що славетний український монумент «Батьківщина-Мати» вищий за статую Свободи у США. Київський монумент — перша у світі суцільно зварена металева скульптура, на створення якої пішло 5 років. Її урочисто відкрили 9 травня 1981 року.