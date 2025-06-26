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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві попрощалися з загиблими внаслідок атаки РФ 11-річною Марійкою та її мамою

Люди прощалися із загиблими просто біля будинку, де мешкала родина.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві попрощалися з загиблими внаслідок атаки РФ 11-річною Марійкою та її мамою

У Києві попрощалися з матір’ю та донькою / © Суспільне

У Києві попрощалися з матір’ю та донькою, які загинули під завалами внаслідок російського ракетного удару по столиці 23 червня.

Про це повідомляє «Суспільне».

26 червня у Києві відбулася церемонія прощання з 11-річною Марійкою та її мамою Світланою, які загинули внаслідок ракетного обстрілу столиці з боку Росії 23 червня.

Жінка з донькою мешкали у багатоповерхівці в Шевченківському районі, яка зазнала значних руйнувань через влучання ракети. Там обвалився один із під’їздів.

На церемонію прийшли близько сотні людей. Окрім квітів, присутні приносили дитячі іграшки. Провести рідних в останню путь прийшли батько Марійки — Андрій, та її старша сестра Валерія.

«Це був жах. Ми чекали одинадцять годин, сподіваючись на диво. Я досі не можу повірити, що їх більше немає. Засинаю лише завдяки заспокійливим…», — поділилася Валерія.

Світлана загинула 23 червня під час масованої атаки РФ на Київ Фото Суспільне Новини/Дарина Коломієць / © Суспільне

Світлана загинула 23 червня під час масованої атаки РФ на Київ Фото Суспільне Новини/Дарина Коломієць / © Суспільне

Світлана була турботливою матір’ю, а Марійка — талановитою та чуйною дитиною

Так відгуються про родину рідні та знайомі. Світлана виховувала двох доньок, поєднуючи роботу з турботою про сім’ю. Її молодша донька Марійка з дитинства захоплювалася малюванням.

«Вона була надзвичайно світлою, щирою, талановитою дитиною. Очі світилися, коли вона малювала», — каже її вчителька.

Марійка разом із сестрою мала невдовзі поїхати до літнього табору організації «Пласт». Валерія з ніжністю згадує, як сестра експериментувала із зовнішністю: «Смішно пофарбувала і підстригла волосся. Вона була веселою, щирою, красивою. Дуже важко зараз переглядати її фото…»

Нагадаємо, Світлана та Марійка стали серед дев’яти жертв трагедії у п’ятиповерхівці, яка постраждала від масованої атаки в Шевченківському районі Києва.

Раніше кореспондентка ТСН.ua зустріла Андрія — батька та чоловіка загиблих.

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