Обстріл Києва 23 червня: у Шевченківському районі завершено пошукові роботи

Наслідки обстрілу Києва / © ДСНС

Реклама

У Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи після російського ракетного удару, який стався у ніч проти 23 червня. Внаслідок атаки по 5-поверхівці загинуло 9 людей, з них одна дитина.

Про це пише ДСНС України.

Рятувальні служби працювали на місці трагедії безперервно майже три доби. За цей час вдалося розібрати і вивезти понад 1900 кубічних метрів будівельних конструкцій та уламків.

Реклама

© ДСНС

До ліквідації наслідків удару було залучено близько 100 фахівців і 29 одиниць спеціальної техніки.

© ДСНС

Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося врятувати 10 осіб, серед яких — двоє дітей і вагітна жінка.

© ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 23 червня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Пожежі та руйнування зафіксовані в декількох районах міста.

Втім, найтяжчі наслідки — в Шевченківському, де було зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що ракета, яка прилетіла у п’ятиповерхівку, пробила все до підвалу і навіть сам підвал.

Реклама