Під’їзд у Києві було зруйновано не внаслідок прямого удару ракети: Ігнат пояснив, що сталося

Зруйнований під’їзд у Києві / © Associated Press

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У ніч проти 23 червня внаслідок падіння російської ракети, яку збила ППО, було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки в Києві.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі «Радіо NV».

«Одна з останніх масованих атак — 23 червня, — коли були випущені різні засоби: і балістичні ракети, і крилаті („Іскандер“ М і К). Противник атакував столицю, і хоча ракети були, власне, знищені, знешкоджені, але бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Від того, що ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків. Якби було пряме влучання, були б значно більші та гірші наслідки від прямого удару», — зазначив Ігнат.

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Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги. Особливо вразливими є панельні багатоповерхівки, які не витримують удару «Шахеда».

«Тому завжди і Повітряні сили, і міська влада закликають іти до укриття. Особливо коли йдеться про панельні будинки, які мають мало шансів у разі влучання (наприклад) „Шахеда“, вони можуть просто складатися», — додав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

Він також зазначив, що під час таких атак ворог діє підступно: запускає і дрони, і ракети з різних напрямків, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони, та систем Patriot зокрема.

Нагадаємо, експерт зазначив, що росіяни спеціально цілять по «панельках».

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Нагадаємо, що внаслідок російської атаки по Шевченківському району Києва загинуло дев’ять осіб, серед яких — 11-річна дівчинка та її мати.