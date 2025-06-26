Подъезд в Киеве был разрушен не в результате прямого удара ракеты: Игнат объяснил, что произошло

Разрушенный подъезд в Киеве / © Associated Press

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В ночь на 23 июня в результате падения российской ракеты, которую сбили ПВО был разрушен подъезд пятиэтажки в Киеве.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии «Радио NV».

«Одна из последних массированных атак — 23 июня — когда были выпущены различные средства: и баллистические ракеты, и крылатые („Искандер“ М и К). Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были собственно уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. От того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям. Если бы было прямое попадание, были бы значительно большие и худшие последствия от прямого удара…», — отметил Игнат.

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Он призвал не игнорировать воздушные тревоги. Особенно уязвимыми являются панельные многоэтажки, которые не выдерживают удара «Шахеда».

«Поэтому всегда и Воздушные силы, и городские власти призывают идти в укрытие. Особенно когда речь идет о панельных домах, которые имеют мало шансов при попадании (например) „Шахеда“, они могут просто складываться», — добавил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил, что во время таких атак враг действует коварно: запускает и дроны, и ракеты с разных направлений, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны и систем Patriot в частности.

Напомним, эксперт отметил, что россияне специально целят по «панелькам».

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Напомним, что в результате российской атаки по Шевченковскому району Киева погибли девять человек, среди которых — 11-летняя девочка и ее мать.