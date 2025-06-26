В Киеве удивили идеей подарка для новорожденных — о чем идет речь

Каждый новорожденный в Киеве может получить уникальный сертификат на экскурсию

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Каждый новорожденный в Киеве может получить уникальный сертификат на подъем к монументу «Родина-мать».

Об этом рассказал директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Он стал инициатором идеи подарков для киевских малышей, а именно сертификатов на подъем к монументу «Родина-мать».

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«Мы хотим дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем к „Батькивщине-матери“», — сказал Савчук.

По его словам, это позволит с первых дней жизни создать каждому киевлянину связь с выдающимся музеем, с историей своего города и страны.

Он также отметил, что музей — живое пространство для общения защитников, их семей и детей. В этом году уже в третий раз проходит музыкальный фестиваль военной музыки «Сурма», а также разнообразные театральные представления, бизнес-события и корпоративные мероприятия.

«Мы активно взаимодействуем по разным направлениям, ведь финансируемся по налогам украинцев, в том числе и киевлян — поэтому и работать должны для них», — сказал директор.

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Юрий Савчук убежден, что живой музей способен удовлетворить не только культурные запросы, но и стать местом, где отдыхает душа, где чувствуется сердечная теплота. Он стремится, чтобы это место пробуждало любовь к Киеву и Родине.

«Родина-мать»: что известно о высоте уникального монумента

Заметим, что высота монумента «Родина-мать» вместе с постаментом составляет 102 м. Сама скульптура, от пьедестала до кончика меча, длиной в 62 м.

На монументе «Родина-мать» расположены две основные смотровые площадки.

Площадка «Подножие» на высоте 36,6 м расположена по кругу подножия скульптуры. Он доступен для посетителей кроме детей до 6 лет.

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Площадка «Щит» (или «Экстрим») расположена на высоте 91,1 м — на щите монумента. Подъем туда считается экстремальным, предполагает физические нагрузки, и разрешен только посетителям от 18 лет в спортивной обуви и удобной одежде. Билеты на эту площадку пока не продаются.

Дата публикации 21:17, 09.05.25 Количество просмотров 7 Легенды и настоящая история Родины-матери! Видео с самой высокой точки монумента!

Напомним, знаменитый украинский монумент «Родина-мать» выше статуи Свободы в США. Киевский монумент — первая в мире сварная металлическая скульптура. На ее создание ушло пять лет. Его торжественно открыли 9 мая 1981 года.