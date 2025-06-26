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- Киев
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В Киеве удивили идеей подарка для новорожденных — о чем идет речь
По замыслу инициатора это должно создать связь между жителями и главным символом Киева.
Каждый новорожденный в Киеве может получить уникальный сертификат на подъем к монументу «Родина-мать».
Об этом рассказал директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.
Он стал инициатором идеи подарков для киевских малышей, а именно сертификатов на подъем к монументу «Родина-мать».
«Мы хотим дарить каждому новорожденному в Киеве сертификат на подъем к „Батькивщине-матери“», — сказал Савчук.
По его словам, это позволит с первых дней жизни создать каждому киевлянину связь с выдающимся музеем, с историей своего города и страны.
Он также отметил, что музей — живое пространство для общения защитников, их семей и детей. В этом году уже в третий раз проходит музыкальный фестиваль военной музыки «Сурма», а также разнообразные театральные представления, бизнес-события и корпоративные мероприятия.
«Мы активно взаимодействуем по разным направлениям, ведь финансируемся по налогам украинцев, в том числе и киевлян — поэтому и работать должны для них», — сказал директор.
Юрий Савчук убежден, что живой музей способен удовлетворить не только культурные запросы, но и стать местом, где отдыхает душа, где чувствуется сердечная теплота. Он стремится, чтобы это место пробуждало любовь к Киеву и Родине.
«Родина-мать»: что известно о высоте уникального монумента
Заметим, что высота монумента «Родина-мать» вместе с постаментом составляет 102 м. Сама скульптура, от пьедестала до кончика меча, длиной в 62 м.
На монументе «Родина-мать» расположены две основные смотровые площадки.
Площадка «Подножие» на высоте 36,6 м расположена по кругу подножия скульптуры. Он доступен для посетителей кроме детей до 6 лет.
Площадка «Щит» (или «Экстрим») расположена на высоте 91,1 м — на щите монумента. Подъем туда считается экстремальным, предполагает физические нагрузки, и разрешен только посетителям от 18 лет в спортивной обуви и удобной одежде. Билеты на эту площадку пока не продаются.
Напомним, знаменитый украинский монумент «Родина-мать» выше статуи Свободы в США. Киевский монумент — первая в мире сварная металлическая скульптура. На ее создание ушло пять лет. Его торжественно открыли 9 мая 1981 года.