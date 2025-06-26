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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Обстрел Киева 23 июня: в Шевченковском районе завершены поисковые работы

После трех суток непрерывного труда спасатели завершили ликвидацию последствий обстрелов Киева.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия обстрела Киева

Последствия обстрела Киева

В Шевченковском районе столицы завершены аварийно-восстановительные работы после российского ракетного удара, произошедшего в ночь на 23 июня. В результате атаки по 5-этажке погибли 9 человек, из них один ребенок.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Спасательные службы работали на месте трагедии непрерывно почти трое суток. За это время удалось разобрать и вывезти более 1900 кубометров строительных конструкций и обломков.

К ликвидации последствий удара были привлечены около 100 специалистов и 29 единиц специальной техники.

Благодаря оперативным действиям чрезвычайников удалось спасти 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина.

Напомним, ночью против 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города.

Впрочем, самые тяжелые последствия — в Шевченковском, где разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что прилетевшая в пятиэтажку ракета пробила все в подвал и даже сам подвал.

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