В Киеве простились с погибшими в результате атаки РФ 11-летней Марийкой и ее мамой

В Киеве простились с матерью и дочерью / © Суспільне

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В Киеве простились с матерью и дочерью, погибшими под завалами в результате российского ракетного удара по столице 23 июня.

Об этом сообщает «Суспільне».

26 июня в Киеве состоялась церемония прощания с 11-летней Марийкой и ее мамой Светланой, погибшими в результате ракетных обстрелов столицы со стороны России 23 июня.

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Женщина с дочерью жили в многоэтажке в Шевченковском районе, которая испытала значительные разрушения из-за попадания ракеты. Там обрушился один из подъездов.

На церемонию пришли около сотни человек. Кроме цветов присутствовали детские игрушки. Провести родных в последний путь пришли отец Марийки — Андрей, и ее старшая сестра Валерия.

«Это был ужас. Мы ждали одиннадцать часов в надежде на чудо. Я до сих пор не могу поверить, что их больше нет. Засыпаю только благодаря успокаивающим…», — поделилась Валерия.

Светлана погибла 23 июня во время массированной атаки РФ на Киев Фото Общественное Новости/Дарыня Коломиец / © Суспільне

Светлана была заботливой матерью, а Марийка — талантливым и чутким ребенком

Так отзываются о семье родные и знакомые. Светлана воспитывала двух дочерей, совмещая работу с заботой о семье. Ее младшая дочь Марийка с детства увлекалась рисованием.

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«Она была чрезвычайно светлым, искренним, талантливым ребенком. Глаза светились, когда она рисовала», — говорит ее учительница.

Марийка вместе с сестрой должна была вскоре поехать в летний лагерь организации «Пласт». Валерия с нежностью вспоминает, как сестра экспериментировала с внешностью: «Смешно покрасила и подстригла волосы. Она была веселой, искренней, красивой. Очень тяжело сейчас просматривать ее фото…»

Напомним, Светлана и Марийка стали среди девяти жертв трагедии в пятиэтажке, пострадавшей от массированной атаки в Шевченковском районе Киева.

Ранее корреспондентка ТСН.ua встретила Андрея — отца и мужа погибших.

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Дата публикации 20:12, 23.06.25 Количество просмотров 223 Дочь и жена под завалами: что рассказал отец погибших в Киеве

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