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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киевской области грузовик насмерть сбил женщину, которая толкала свой автомобиль

В Киевской области водитель грузика наехал на женщину — она скончалась от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

На автодороге М-03 Киев-Харьков произошло смертельное ДТП — погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Полицейские предварительно установили, что 42-летний водитель грузовика МАN наехал на двигавшуюся в попутном направлении женщину, которая толкала свой автомобиль.

В результате аварии от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего. Парень выжил, но попал в больницу.

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