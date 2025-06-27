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- Киев
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В Киевской области грузовик насмерть сбил женщину, которая толкала свой автомобиль
В Киевской области водитель грузика наехал на женщину — она скончалась от полученных травм.
На автодороге М-03 Киев-Харьков произошло смертельное ДТП — погибла женщина.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Полицейские предварительно установили, что 42-летний водитель грузовика МАN наехал на двигавшуюся в попутном направлении женщину, которая толкала свой автомобиль.
В результате аварии от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего. Парень выжил, но попал в больницу.