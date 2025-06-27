Взрывы на Киевщине— что известно о пострадавших и последствиях атаки

На Киевщине было громко / © Associated Press

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Ночью россияне массированно атаковали Киевщину ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Об этом сообщили в Киевской областной администрации.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте. От госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области:

В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому

В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Напомним, в Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Перед взрывами в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.