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- Киев
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Взрывы на Киевщине— что известно о пострадавших и последствиях атаки
Киевская область находилась под вражеской атакой — в регионе работала ПВО. По данным ОВА, есть пострадавшие и разрушения.
Ночью россияне массированно атаковали Киевщину ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.
Об этом сообщили в Киевской областной администрации.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте. От госпитализации отказался», — говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области:
В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому
В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Напомним, в Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Перед взрывами в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.