До Києва прибув президент Польщі Дуда

Анджей Дуда та Андрій Сібіга

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Ще чинний президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України прибув до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Очільник МЗС зустрів польського президента 28 червня на Центральному вокзалі Києва. Він зазначив, що Дуда перебував поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії.

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«Я радий вітати справжнього друга України президента Польщі Анджея Дуду на Центральному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною. Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським», — наголосив глава української дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Польща надала Україні найбільше допомоги серед країн у співвідношенні до ВВП. Також вона прийняла величезну кількість українських біженців. Країна бере активну участь у лікуванні солдатів та мирних жителів, навчанні медиків. Польща також грає ключову роль як логістичний хаб. Крім того, поляки роблять вагомий внесок в енергетичну безпеку України.