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- Київ
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Вибухи на Київщині — що відомо про постраждалих та наслідки атаки
Київська область перебувала під ворожою атакою — у регіоні працювала ППО. За даними ОВА, є постраждалі та руйнування.
Уночі росіяни масовано атакували Київщину ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про це повідомили у Київській обласні адміністрації.
«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився», — йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Перед вибухами в столиці та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.