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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вибухи на Київщині — що відомо про постраждалих та наслідки атаки

Київська область перебувала під ворожою атакою — у регіоні працювала ППО. За даними ОВА, є постраждалі та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Київщині було гучно

На Київщині було гучно / © Associated Press

Уночі росіяни масовано атакували Київщину ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській обласні адміністрації.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:

  • У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

  • У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Перед вибухами в столиці та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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