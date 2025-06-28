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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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ДБР передало ЗСУ зброю на 7 мільйонів, виявлену в столичному гаражі

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України зброю. Арсенал виявили слідчі в одному із районів Києва.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Всю зброю передали захисникам

Всю зброю передали захисникам

Працівники ДБР передали одній з військових частин Збройних Сил України зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району Києва.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, захисники отримали:

  • понад 35 тисяч патронів

  • 6 гранатометів

  • 6 БПЛА

  • 130 гранат

  • 90 ВОГів

  • автомати

  • снайперські гвинтівки

  • ударно-дистанційні запали

  • прилади для спостереження

  • пістолети

  • протипіхотні міни

«Вартість арсеналу сягає близько 7 мільйонів гривень. Зброя вже використовується за призначенням», — уточнили у ДБР.

Нагадаємо, попередніми власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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