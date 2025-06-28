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- Київ
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ДБР передало ЗСУ зброю на 7 мільйонів, виявлену в столичному гаражі
Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України зброю. Арсенал виявили слідчі в одному із районів Києва.
Працівники ДБР передали одній з військових частин Збройних Сил України зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району Києва.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зокрема, захисники отримали:
понад 35 тисяч патронів
6 гранатометів
6 БПЛА
130 гранат
90 ВОГів
автомати
снайперські гвинтівки
ударно-дистанційні запали
прилади для спостереження
пістолети
протипіхотні міни
«Вартість арсеналу сягає близько 7 мільйонів гривень. Зброя вже використовується за призначенням», — уточнили у ДБР.
Нагадаємо, попередніми власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.