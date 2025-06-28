ДБР передало ЗСУ зброю на 7 мільйонів, виявлену в столичному гаражі

Всю зброю передали захисникам

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Працівники ДБР передали одній з військових частин Збройних Сил України зброю та боєприпаси, які було виявлено в одному з гаражів Деснянського району Києва.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, захисники отримали:

понад 35 тисяч патронів

6 гранатометів

6 БПЛА

130 гранат

90 ВОГів

автомати

снайперські гвинтівки

ударно-дистанційні запали

прилади для спостереження

пістолети

протипіхотні міни

«Вартість арсеналу сягає близько 7 мільйонів гривень. Зброя вже використовується за призначенням», — уточнили у ДБР.

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Нагадаємо, попередніми власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.