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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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913
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1 хв

На Київщині вантажівка на смерть збила жінку, яка штовхала свою автівку

У Київській області водій вантажівки наїхав на жінку — вона померла від отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На автодорозі М-03 Київ — Харків сталася смертельна ДТП — загинула жінка.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 42-річний кермувальник вантажівки МАN наїхав на жінку, яка рухалася в попутному напрямку, штовхаючи свій автомобіль.

Внаслідок аварії від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за цим фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Хлопець вижив, але потрапив до лікарні.

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