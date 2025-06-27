- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 913
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині вантажівка на смерть збила жінку, яка штовхала свою автівку
У Київській області водій вантажівки наїхав на жінку — вона померла від отриманих травм.
На автодорозі М-03 Київ — Харків сталася смертельна ДТП — загинула жінка.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Поліцейські попередньо встановили, що 42-річний кермувальник вантажівки МАN наїхав на жінку, яка рухалася в попутному напрямку, штовхаючи свій автомобіль.
Внаслідок аварії від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за цим фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Хлопець вижив, але потрапив до лікарні.