- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2406
- Час на прочитання
- 2 хв
Київ стає найнебезпечнішим містом України: виробник дронів пояснив проблему
Армія РФ щодня випускає по Україні сотні дронів, основна частина яких нерідко скерована проти мешканців Києва. На жаль, через брак систем ППО та ракет до них російські дрони все частіше досягають цілі, вбиваючи мирних людей. Чималої шкоди можуть наробити й уламки від збитих БпЛА.
Сьогодні Київ стає найнебезпечнішим містом через постійні атаки «Шахедами» та іншими дронами. Річ у тім, що нам вкрай не вистачає засобів ураження.
Про це сказав засновник компанії виробника БпЛА «Перший контакт» Валерій Боровик в ефірі Вечір.LIVE.
За словами Боровика, раніше він виїжджав на перемовини із західними партнерами і бачив страх направляти своїх інженерів.
«Я казав дивіться: сьогодні Київ одне з найбезпечніших міст у світі, тому що в нас стільки комплексів ППО різного типу, IRIS, Patriot і так далі, ще є залишені засоби із радянських часів. Що ви можете приїхати, тому що долітає 10-15%, коли було насичення ППО і менше менше масштабізація масштабування засобів враження „Шахедів“, „Ланцетів“ там ракет балістики і так далі», — говорить він.
Але зараз, констатував Боровий, ситуація переламалась.
«І я можу сказати, що Київ іде до того, що буде найнезахищенішим містом, тому що не вистачає засобів ураження», — визнає засновник компанії виробника БпЛА «Перший контакт».
Як наголошує виробник, президент США навіть те, що вже було законтрактовано і мало вантажитись на пароплави до України, перенаправляє на Ізраїль. І там є перенасиченість ППО на сьогодні.
«А в Україну навіть те, що законтрактовано, було при Байдені і нові розробки, які адміністрація Байдена сказала, що в першу чергу вони мають бути направлені в Україну. Зараз немає ніякої ясності, навіть якщо ми платимо коштом наших західних європейських партнерів», — зазначив він.
Волонтерка дронового напрямку Марія Берлінська заявила про те, що 1000 ударних дронів цілодобово полюватимуть за людьми у всіх містах України, і це вже може настати наступного року. Всі ці загрози стосуються не лише Сум, Дніпра чи Харкова, але й таких тилових локацій — Львова, Чернівців тощо.
«Треба прислухатися. 1000 дронів завтра не буде. Зараз пішло п’ятсот, було 400. Тобто масштабування не відбувається. Я вам кажу як виробник, тобто не можна сходу вдвічі втричі в 4 підняти виробництво. І зараз треба розуміти, що ті дрони, які долітають до нас, це ж не тільки те, що зроблено. Умовно кажучи, вчора це ще вони трохи беруть зі складу і і доопрацьовують. Тобто десь плюс-мінус 5-10-20% буде приріст», — завершив фахівець.
Нагадаємо, у червні 2025 року Київ зазнав рекордної кількості російських повітряних атак — понад 350 дронів і десятки ракет були випущені по столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 42 особи, серед них — діти. Українська влада фіксує зміну тактики ворога — удари тепер переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, тероризувати цивільне населення та виснажити систему ППО.
«Стратегія росіян полягає в тому, щоб постійно тероризувати звичайних громадян і таким чином послабити націю», — розповів начальник Київської міської військової адміністрації.