Київ стає найнебезпечнішим містом України: виробник дронів пояснив проблему

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

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Сьогодні Київ стає найнебезпечнішим містом через постійні атаки «Шахедами» та іншими дронами. Річ у тім, що нам вкрай не вистачає засобів ураження.

Про це сказав засновник компанії виробника БпЛА «Перший контакт» Валерій Боровик в ефірі Вечір.LIVE.

За словами Боровика, раніше він виїжджав на перемовини із західними партнерами і бачив страх направляти своїх інженерів.

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«Я казав дивіться: сьогодні Київ одне з найбезпечніших міст у світі, тому що в нас стільки комплексів ППО різного типу, IRIS, Patriot і так далі, ще є залишені засоби із радянських часів. Що ви можете приїхати, тому що долітає 10-15%, коли було насичення ППО і менше менше масштабізація масштабування засобів враження „Шахедів“, „Ланцетів“ там ракет балістики і так далі», — говорить він.

Але зараз, констатував Боровий, ситуація переламалась.

«І я можу сказати, що Київ іде до того, що буде найнезахищенішим містом, тому що не вистачає засобів ураження», — визнає засновник компанії виробника БпЛА «Перший контакт».

Як наголошує виробник, президент США навіть те, що вже було законтрактовано і мало вантажитись на пароплави до України, перенаправляє на Ізраїль. І там є перенасиченість ППО на сьогодні.

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«А в Україну навіть те, що законтрактовано, було при Байдені і нові розробки, які адміністрація Байдена сказала, що в першу чергу вони мають бути направлені в Україну. Зараз немає ніякої ясності, навіть якщо ми платимо коштом наших західних європейських партнерів», — зазначив він.

Волонтерка дронового напрямку Марія Берлінська заявила про те, що 1000 ударних дронів цілодобово полюватимуть за людьми у всіх містах України, і це вже може настати наступного року. Всі ці загрози стосуються не лише Сум, Дніпра чи Харкова, але й таких тилових локацій — Львова, Чернівців тощо.

«Треба прислухатися. 1000 дронів завтра не буде. Зараз пішло п’ятсот, було 400. Тобто масштабування не відбувається. Я вам кажу як виробник, тобто не можна сходу вдвічі втричі в 4 підняти виробництво. І зараз треба розуміти, що ті дрони, які долітають до нас, це ж не тільки те, що зроблено. Умовно кажучи, вчора це ще вони трохи беруть зі складу і і доопрацьовують. Тобто десь плюс-мінус 5-10-20% буде приріст», — завершив фахівець.

Нагадаємо, у червні 2025 року Київ зазнав рекордної кількості російських повітряних атак — понад 350 дронів і десятки ракет були випущені по столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 42 особи, серед них — діти. Українська влада фіксує зміну тактики ворога — удари тепер переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, тероризувати цивільне населення та виснажити систему ППО.

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«Стратегія росіян полягає в тому, щоб постійно тероризувати звичайних громадян і таким чином послабити націю», — розповів начальник Київської міської військової адміністрації.