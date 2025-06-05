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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве на пешеходном мосту мужчина пытался совершить самоубийство: чем все закончилось

Наряд «Муниципальной охраны» заметил мужчину, который вылез на перила и пытался прыгнуть с моста в Киеве.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Утром 5 июня на Пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство

Утром 5 июня на Пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство

Утром 5 июня на Пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство . Благодаря слаженным действиям патрульных инцидента удалось предотвратить.

Об этом пишет "Муниципальная охрана".

«Мужчину сняли с перил. Поскольку он неадекватно вел себя, постоянно кричал, ругался и пытался вырваться, муниципалы были вынуждены применить стяжки», — говорится в материале.

Предварительно известно, что он приехал на мост оставившимся неподалеку велосипедом.

На место происшествия вызвали скорую и полицейских, которые будут устанавливать личность мужчины и мотивы его поступка.

Ранее в Киеве задержали администратора "группы-смерти". У женщины обнаружены психические отклонения

Об этом сообщила начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, передает "Апостроф".

Полицейская подчеркнула, что сейчас активизировались старые игры в соцсетях, подстрекающих подростков к самоубийствам.

"Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр и вовлекла 13 детей в общение, связанное со склонением к совершению самоубийства. В настоящее время она находится на лечении, у нее психические отклонения", - говорит Лариса Зуб.

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