В Киеве на пешеходном мосту мужчина пытался совершить самоубийство: чем все закончилось

Утром 5 июня на Пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство

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Утром 5 июня на Пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство . Благодаря слаженным действиям патрульных инцидента удалось предотвратить.

Об этом пишет "Муниципальная охрана".

«Мужчину сняли с перил. Поскольку он неадекватно вел себя, постоянно кричал, ругался и пытался вырваться, муниципалы были вынуждены применить стяжки», — говорится в материале.

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Предварительно известно, что он приехал на мост оставившимся неподалеку велосипедом.

На место происшествия вызвали скорую и полицейских, которые будут устанавливать личность мужчины и мотивы его поступка.

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Об этом сообщила начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, передает "Апостроф".

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Полицейская подчеркнула, что сейчас активизировались старые игры в соцсетях, подстрекающих подростков к самоубийствам.

"Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр и вовлекла 13 детей в общение, связанное со склонением к совершению самоубийства. В настоящее время она находится на лечении, у нее психические отклонения", - говорит Лариса Зуб.