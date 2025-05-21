ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
739
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздались взрывы: работало ПВО

В Киеве было зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны над городом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом в ночь на 21 мая 2025 года.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

  • Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

  • Соблюдайте меры предосторожности.

Мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Киеве.

"Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - добавил в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщили в Киевской ОВА.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
739
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie