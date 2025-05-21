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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: работало ПВО
В Киеве было зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны над городом.
Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом в ночь на 21 мая 2025 года.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Соблюдайте меры предосторожности.
Мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Киеве.
"Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - добавил в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщили в Киевской ОВА.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов .
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.