В Киеве раздались взрывы: работало ПВО

ПВО / © ТСН.ua

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Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом в ночь на 21 мая 2025 года.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Соблюдайте меры предосторожности.

Мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Киеве.

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"Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - добавил в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщили в Киевской ОВА.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

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