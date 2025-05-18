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- Киев
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В Киеве гремят взрывы
В столице прозвучала серия взрывов.
В ночь на 18 мая 2025 года Киев оказался под атакой российских дронов .
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Речь идет о звуках взрывов в столице на фоне массированной атаки "Шахедов".
Продолжает работать ПВО.
Также по предварительной информации, речь идет о возгорании на месте одного из прилетов в Василькове. Информация уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали около 70 дронов РФ .
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.