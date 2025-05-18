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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1136
Время на прочтение
1 мин

В Киеве гремят взрывы

В столице прозвучала серия взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Киев

Киев / © ТСН.ua

В ночь на 18 мая 2025 года Киев оказался под атакой российских дронов .

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Речь идет о звуках взрывов в столице на фоне массированной атаки "Шахедов".

Продолжает работать ПВО.

Также по предварительной информации, речь идет о возгорании на месте одного из прилетов в Василькове. Информация уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали около 70 дронов РФ .

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.

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