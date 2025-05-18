В Киеве гремят взрывы

Киев / © ТСН.ua

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В ночь на 18 мая 2025 года Киев оказался под атакой российских дронов .

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Речь идет о звуках взрывов в столице на фоне массированной атаки "Шахедов".

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Продолжает работать ПВО.

Также по предварительной информации, речь идет о возгорании на месте одного из прилетов в Василькове. Информация уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали около 70 дронов РФ .

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.

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