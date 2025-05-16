Гепатит А атакует столицу: что известно о заболевании среди киевлян

Специалисты Минздрава исследуют источник вспышки гепатита А в Киеве / © pixabay.com

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В столице Украины зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. По состоянию на утро 16 мая в Киеве заболели 65 человек, среди которых 31 ребенок.

Об этом сообщила заместитель генерального директора ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава» Наталья Гунченко.

«Больше всего заболевших зарегистрировано в Соломенском районе, в микрорайоне Отрадный», — уточнила Гунченко во время брифинга.

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Она подчеркнула, что вспышка заболевания сосредоточена в одном районе города. Специалисты Минздрава продолжают эпидемиологическое расследование.

«Мы работаем над обнаружением источника инфекции. Сейчас рассматриваем три основные версии: это может быть вода, пищевые продукты или люди, которые являются бессимптомными носителями», — пояснила Гунченко.

Напомним, во Львовской области также госпитализировали 60-летнего мужчину с тяжелой формой гепатита А. По предварительным данным, заражение произошло во время пребывания мужчины в Карпатах. Он использовал воду из природного источника, которая, вероятно, была заражена вирусом.

Что следует знать о вирусе гепатита А

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Гепатит А — это острое вирусное заболевание, поражающее печень. Его вызывает специфический вирус, который передается, в отличие от гепатитов B и C, не через кровь, а преимущественно через грязные руки или загрязненную пищу и воду. Чаще заражение происходит при нарушении гигиены, употреблении немытых овощей и фруктов или питьевой воды сомнительного качества.