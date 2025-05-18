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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице

Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
воздушная тревога

Воздушная тревога

В ночь на 18 мая в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.

В частности, речь шла о двух беспилотниках в Броварском районе и одном — в направлении Василькова.

Напомним, утром 16 мая в Киеве раздавались взрывы во время атаки российских ударных дронов.

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