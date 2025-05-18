- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1835
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице
Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.
В ночь на 18 мая в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.
В частности, речь шла о двух беспилотниках в Броварском районе и одном — в направлении Василькова.
Напомним, утром 16 мая в Киеве раздавались взрывы во время атаки российских ударных дронов.