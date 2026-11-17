Киев. / © Associated Press

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Накануне поздно вечером и на рассвете 17 ноября армия агрессора России в очередной раз атаковала Киев. Под прицелом оказались столичные мосты, а также жилые дома на Оболони.

Что известно о последствиях атаки на столицу — читайте на ТСН.ua.

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В столице в 23:26 16 ноября была объявлена «красная» воздушная тревога, которая длилась более часа. военные сообщали о баллистических ракетах курсом на Киев. Произошла серия взрывов.

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Новая воздушная тревога из-за угрозы баллистики продолжалась 05:36-06:13. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев с севера. Впоследствии раздались сильные взрывы.

Атака на Оболонь в Киеве — что известно

В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что россияне атаковали Оболонь. Пока информации о пострадавших нет.

«В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и нежилое здание», — говорится в сообщении.

Впоследствии местные власти добавили, что травмы получил 34-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

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Удар по Южному мосту

Во время вечерней атаки в Киеве произошло попадание в Северный и Южный мосты. Председатель Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов сообщил, что в результате удара по Южному мосту получила повреждения и тепловая сеть.

«В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района. Службы уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи тепла в дома», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов метро на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» временно приостановлено. Поезда курсируют подземным участком между станциями «Сырец» — «Выдубичи».

Напомним, из-за обстрела в Киеве перекрыли два моста — Северный и Южный. Маршруты общественного транспорта, ранее курсировавшие эти переправы, изменили. Часть автобусов и троллейбусов была направлена через Подольский мостовой переход, другую часть — через Дарницкий мост.

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