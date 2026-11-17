Атака россиян на Северный мост / © УНІАН

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В Сети опубликовали кадры поврежденного Северного моста в Киеве после российской баллистической атаки в ночь на 17 ноября. Точные сроки возобновления движения по этому мосту, а также по Южному, скажут, когда эксперты завершат осмотр последствий попаданий.

Северный мост после российской атаки: в Сети показали видео

Сейчас на объектах работают профильные специалисты: они оценивают техническое состояние конструкций и устанавливают масштабы разрушений. Решения о запуске транспорта будут приниматься только на основе выводов экспертизы.

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По данным правоохранителей, проезд обеими переправами полностью заблокирован в обе стороны. Водителей призывают следить за обновлениями.

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Мэр Киева Виталий Кличко тоже показал Северный мост и сообщил, что специалисты начали обследование Северного и Южного мостов.

«Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений построек. После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам», — говорит Кличко.

Атака на Киев 17 ноября: главное

Напомним, поздно вечером 16 ноября и на рассвете 17 ноября Киев пережил две волны баллистической ракетной атаки, в результате которой в Оболонском районе погибли два человека, 34-летний мужчина получил ранения, а одного человека спасатели ГСЧС деблокировали из-под завалов.

На Оболони повреждены жилые дома и нежилое здание, а в Днепровском районе из-за попадания в нежилое сооружение возник пожар.

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Кроме того, во время вечерних обстрелов зафиксировано попадание в Северный и Южный мосты, из-за чего движение ими перекрыто, а общественный транспорт перенаправлен через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост.

Повреждения Южного моста также вывели из строя тепловую сеть, оставив без теплоснабжения 317 домов в Дарницком районе, и привели к временной остановке движения поездов «зеленой» ветки метро на участке между станциями «Осокорки» и «Красный хутор».

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