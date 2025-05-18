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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1136
Час на прочитання
1 хв

У Києві гримлять вибухи

У столиці прозвучала серія вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Київ

Київ / © ТСН.ua

У ніч проти 18 травня 2025 року Київ опинився під атакою російських дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Йдеться про звуки вибухів в столиці на тлі масованої атаки "Шахедів".

Продовжує працювати ППО.

Також за попередньо інформацією, йдеться про загоряння на місці одного з “прильотів” у Василькові. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.

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