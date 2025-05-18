- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1136
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві гримлять вибухи
У столиці прозвучала серія вибухів.
У ніч проти 18 травня 2025 року Київ опинився під атакою російських дронів.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Йдеться про звуки вибухів в столиці на тлі масованої атаки "Шахедів".
Продовжує працювати ППО.
Також за попередньо інформацією, йдеться про загоряння на місці одного з “прильотів” у Василькові. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували близько 70 дронів РФ.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.