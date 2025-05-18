У Києві гримлять вибухи

Київ / © ТСН.ua

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У ніч проти 18 травня 2025 року Київ опинився під атакою російських дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Йдеться про звуки вибухів в столиці на тлі масованої атаки "Шахедів".

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Продовжує працювати ППО.

Також за попередньо інформацією, йдеться про загоряння на місці одного з “прильотів” у Василькові. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.

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