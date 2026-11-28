Вибухи в Києві — ілюстративне фото / © Associated Press

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У Києві 28 листопада під час атаки російських безпілотників знову пролунали вибухи. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Згодом атаку на столицю підтвердив міський голова Віталій Кличко.

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Атака на Київ 28 листопада: що відомо

Повітряні сили фіксували рух ворожого реактивного БпЛА в напрямку Святошина.

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«Київ: реактивний БпЛА над містом (Святошин)», — йшлося в повідомленні Повітряних сил. Також надходила інформація про безпілотник у районі Оболоні.

За словами Віталія Кличка, у Шевченківському районі Києва через падіння уламків сталося загоряння автомобілів на парковці. На місце прямували екстрені служби.

Згодом у КМВА уточнили: «У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється».

Наслідки атаки зафіксували також у Солом’янському районі Києва. Спочатку в КМВА повідомили про пошкодження адміністративної будівлі та ймовірних постраждалих. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару загинула жінка.

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«На жаль, внаслідок ворожого удару у Солом'янському районі загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — повідомили в КМВА.

Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, російські війська вже атакували Київ ударними безпілотниками. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Згодом стало відомо про влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Фахівці встановлювали масштаби пошкоджень, а мешканців деяких районів попередили про можливі перебої з електро- та водопостачанням.

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