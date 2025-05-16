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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Гепатит А атакує столицю: що відомо про захворювання серед киян

Ситуація перебуває під контролем медиків, але киян закликають бути обачними, дотримуватися гігієни та не ігнорувати симптоми.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фахівці МОЗ досліджують джерело спалаху гепатиту А у Києві

Фахівці МОЗ досліджують джерело спалаху гепатиту А в Києві / © pixabay.com

У столиці України зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Станом на ранок 16 травня у Києві захворіли 65 людей, серед яких — 31 дитина.

Про це повідомила заступниця генерального директора ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ» Наталія Гунченко.

«Найбільше хворих зареєстровано в Солом’янському районі, в мікрорайоні Відрадний», — уточнила Гунченко під час брифінгу.

Вона наголосила, що наразі спалах захворювання зосереджений в одному районі міста. Фахівці МОЗ продовжують епідеміологічне розслідування.

«Ми працюємо над виявленням джерела інфекції. Наразі розглядаємо три основні версії: це може бути вода, харчові продукти або ж люди, які є безсимптомними носіями», — пояснила Гунченко.

Нагадаємо, у Львівській області також госпіталізували 60-річного чоловіка з тяжкою формою гепатиту А. За попередніми даними, зараження сталося під час перебування чоловіка в Карпатах. Він вживав воду з природного джерела, яка, ймовірно, була заражена вірусом.

Що варто знати про вірус гепатиту А

Гепатит А — це гостре вірусне захворювання, яке уражає печінку. Його викликає специфічний вірус, що передається, на відміну від гепатитів B і C, не через кров, а переважно через брудні руки або забруднену їжу й воду. Найчастіше зараження відбувається в разі порушення гігієни, вживання немитих овочів і фруктів або питної води сумнівної якості.

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