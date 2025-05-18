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- Київ
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На околиці Києва гучно від російських безпілотників: працює ППО
На Київщині зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони над містом.
На Київщині фіксується низка повітряних цілей, триває робота ППО, яку чути на околицях столиці.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.
Загроза для Києва залишається. Ворожі дрони змінюють напрямок руху.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували близько 70 дронів РФ.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.