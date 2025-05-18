ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

На околиці Києва гучно від російських безпілотників: працює ППО

На Київщині зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони над містом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

На Київщині фіксується низка повітряних цілей, триває робота ППО, яку чути на околицях столиці. 

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.

  • Загроза для Києва залишається. Ворожі дрони змінюють напрямок руху. 

  • Сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом. 

  • Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували близько 70 дронів РФ.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних безпілотників у кількох регіонах України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie