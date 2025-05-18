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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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293
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На Київщині зафіксовано російські дрони: сили ППО працюють по цілях

Росіяни атакували Київську область ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація

Сили ППО працюють по цілях.

  • Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

  • Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу: стало відомо, що загрожує столиці

Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.

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