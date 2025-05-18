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- Київ
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На Київщині зафіксовано російські дрони: сили ППО працюють по цілях
Росіяни атакували Київську область ударними дронами.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація
Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу: стало відомо, що загрожує столиці
Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.