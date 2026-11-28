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РФ атакувала Київ: уламки впали на дитсадок, є постраждалі, 5-річний хлопчик — у лікарні
У Києві уламки безпілотника впали на територію дитячого садка. Відомо про чотирьох постраждалих.
У Шевченківському районі Києва уламки безпілотника впали на територію дитячого садка. Пошкоджено будівлю дошкільного закладу та сусідню житлову п’ятиповерхівку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких — п’ятирічний хлопчик. Двох поранених госпіталізували.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У будівлі дитсадка та 5-поверхового житлового будинку поруч вибите скління вікон. Попередньо, одна людина постраждала. Екстрені служби на місці», — йдеться в повідомленні.
Згодом Кличко повідомив, що в Шевченківському районі столиці постраждали четверо людей. Двох із них, зокрема п’ятирічного хлопчика, медики госпіталізували.
Нагадаємо, 28 листопада Київ опинився під атакою російських безпілотників. У столиці пролунали вибухи, а наслідки падіння уламків зафіксували у Шевченківському та Солом’янському районах.
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків загорілися автомобілі на парковці. У Солом’янському районі зазнала часткового руйнування двоповерхова адміністративна будівля. Під її завалами виявили тіло загиблої жінки.