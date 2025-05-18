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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1835
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1 хв

У Києві оголошено повітряну тривогу: що загрожує столиці

Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
повітряна тривога

Повітряна тривога

У ніч проти 18 травня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали раніше повідомляли про рух російських дронів у небі над Київщиною.

Зокрема, йшлося про 2 безпілотники у Броварському районі та один — у напрямку Василькова.

Нагадаємо, вранці 16 травня у Києві лунали вибухи під час атаки російських ударних дронів.

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