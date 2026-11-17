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- Киев
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Сбил коляску с 4-месячным ребенком: в Киеве раскрыли подробности страшного ДТП (видео)
В Киеве четырехмесячная девочка оказалась в медикаментозной коме после того, как автомобиль наехал на детскую коляску. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Киеве 23-летний водитель Toyota Prius наехал на детскую коляску с четырехмесячной девочкой. Младенец получил тяжелые травмы и после операции находится в медикаментозной коме.
Об этом сообщили полиция Киева и Киевская городская прокуратура.
Авария произошла 14 ноября около 18:30 на улице Пражской в Днепровском районе столицы. По данным следствия, автомобиль двигался в направлении Дарницкой площади, когда по нерегулируемому пешеходному переходу шли две женщины с детьми. Одна из них везла в коляске четырехмесячную дочь.
Водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов, в результате чего сбил коляску. От сильного удара девочка выпала на дорогу и получила тяжкие телесные повреждения. Ребёнка доставили в больницу, где ей провели операцию. Сейчас она находится в медикаментозной коме. Остальные участники происшествия не пострадали.
Правоохранители задержали 23-летнего водителя и изъяли автомобиль. Проверка показала, что во время ДТП мужчина был трезв.
Выяснилось, что с начала 2026 года водителя уже трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и повреждение транспортных средств.
Мужчине было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Суд поместил его под стражу без права освобождения под залог. В случае доказательства вины водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Днепре водитель Jaguar сбил на пешеходном переходе женщину и её шестилетнюю дочь, после чего протаранил ограждение и врезался в забор школы. В этот момент на школьном дворе находились около полусотни учеников младших классов.