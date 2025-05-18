- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
В окрестностях Киева громко от российских беспилотников: работает ПВО
В Киевской области зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны над городом.
В Киевской области фиксируется ряд воздушных целей, продолжается работа ПВО , которую слышно на окраинах столицы.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсети.
Угроза для Киева остается. Вражеские дроны изменяют направление движения.
Силы ПВО работают над ликвидацией угроз уже в небе над Киевом.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали около 70 дронов РФ.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.