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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В окрестностях Киева громко от российских беспилотников: работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны над городом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В Киевской области фиксируется ряд воздушных целей, продолжается работа ПВО , которую слышно на окраинах столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсети.

  • Угроза для Киева остается. Вражеские дроны изменяют направление движения.

  • Силы ПВО работают над ликвидацией угроз уже в небе над Киевом.

  • Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали около 70 дронов РФ.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины.

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