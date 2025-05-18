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- Киев
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В Киевской области зафиксированы российские дроны: силы ПВО работают по целям
Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские БПЛА .
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Силы ПВО работают по целям.
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Напомним, что ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога: стало известно, что грозит столице
Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.