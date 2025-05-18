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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
1 мин

В Киевской области зафиксированы российские дроны: силы ПВО работают по целям

Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские БПЛА .

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Силы ПВО работают по целям.

  • Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

  • Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога: стало известно, что грозит столице

Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении российских дронов в небе над Киевщиной.

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