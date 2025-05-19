В Киеве мужчины устроили стрельбу из машины: что известно

В Киеве устроили стрельбу из машины

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В Киеве мужчины устроили стрельбу из машины. Злоумышленники задержаны.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Как отмечается, во время движения по улицам города Киева один из молодых людей достал пистолет и решил пострелять из окна транспортного средства Audi. Вокруг находились люди, в том числе дети.

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"Далеко не доехали. Мы быстро установили и разыскали мужчин. Обоих задержали и передали следователям", - говорится в сообщении.

В отношении их действий внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 14 мая в Святошинском районе Киева произошла стрельба в гостинице . Нападающему сообщено о подозрении в хулиганстве.

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему жителю Хмельницкой области, совершившему хулиганство с применением огнестрельного оружия в гостинице (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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