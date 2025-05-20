"Фонтан" на Осокорках: в "Киевтеплоэнерго" прокомментировали прорыв трубы

Прорыв трубы в Киеве

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Во вторник, 20 мая, около 15:00, во дворе на улице Елизаветы Чавдар на Осокорках в Киевепроизошел из-за разрыва трубы теплосети из-под земли забил «фонтан».

Об этом сообщило «Киевтеплоэнерго»

«Сразу после сообщения об утечке снижено давление, повреждения локализованы. Начата подготовка к проведению ремонтных работ. Сейчас в Киеве продолжаются гидравлические испытания. Трубы проверяют на плотность и прочность, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона», — говорится в сообщении.

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В «Киевтеплоэнерго» отметили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону.

Дата публикации 15:44, 20.05.25 Количество просмотров 16 В Киеве на Осокорках «забил» гигантский фонтан

Напомним, в Киеве мужчины устроили стрельбу из машины.