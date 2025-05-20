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- Киев
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"Фонтан" на Осокорках: в "Киевтеплоэнерго" прокомментировали прорыв трубы
На столичных Осокорках внезапно забил «фонтан» из-за прорыва теплосети.
Во вторник, 20 мая, около 15:00, во дворе на улице Елизаветы Чавдар на Осокорках в Киевепроизошел из-за разрыва трубы теплосети из-под земли забил «фонтан».
Об этом сообщило «Киевтеплоэнерго»
«Сразу после сообщения об утечке снижено давление, повреждения локализованы. Начата подготовка к проведению ремонтных работ. Сейчас в Киеве продолжаются гидравлические испытания. Трубы проверяют на плотность и прочность, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона», — говорится в сообщении.
В «Киевтеплоэнерго» отметили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону.
Напомним, в Киеве мужчины устроили стрельбу из машины.