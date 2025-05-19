Девушки-подростки подрались в электричке на Киевщине: что говорит полиция (видео)

Драка девушек-подростков в электричке / © скриншот с видео

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Девушки-подростки устроили жестокую драку в электричке, которая направлялась в Вишневое в Киевской области. Полиция проводит проверку и устанавливает причастных к инциденту лиц.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В соцсетях появилось видео драки девушек в электричке, которое сняли, очевидно, друзья одной из них. На кадрах видно, как подростки дерутся и ругаются. В какой-то момент одна из девушек вырывает другой волосы и зажимает руками, словно пытаясь задушить. На ролике это продолжается несколько минут. В какой-то момент девушек разнимают другие пассажиры.

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Полиция Киевщины сообщила, что во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов обнаружила видео драки между двумя подростками в электричке в городе Вишневое.

Правоохранители Бучанского райуправления полиции зарегистрировали обращения граждан, проводят проверку и устанавливают причастных к этому событию. После этого полиция предоставит инциденту правовую квалификацию в соответствии с законом.

Дата публикации 16:58, 19.05.25 Количество просмотров 21 Девушки-подростки подрались в электричке на Киевщине

Напомним, зимой в Белой Церкви группа подростков жестоко поиздевалась и избила 12-летнюю Ярославу. Полиция взялась за расследование дела, а тетя ребенка сообщала о подробностях.

А в апреле на окраине Ивано-Франковска трое подростков жестоко убили 19-летнего юношу. Его тело обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями. По данным телеграм-каналов, нападавшие якобы вырезали своей жертве глаза.

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