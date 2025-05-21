- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 739
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пролунали вибухи: працювало ППО
У Києві було зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони над містом.
Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом у ніч проти 21 травня 2025 року.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Дотримуйтесь заходів безпеки.
Моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Києві.
“Працює ППО по ворожим БпЛА.Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!”, - додав у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.
“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — повідомили у Київській ОВА.
Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.