У Києві пролунали вибухи: працювало ППО

ППО / © ТСН.ua

Реклама

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом у ніч проти 21 травня 2025 року.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Дотримуйтесь заходів безпеки.

Моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Києві.

Реклама

“Працює ППО по ворожим БпЛА.Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!”, - додав у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.

“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — повідомили у Київській ОВА.

Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Реклама