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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
739
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1 хв

У Києві пролунали вибухи: працювало ППО

У Києві було зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони над містом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом у ніч проти 21 травня 2025 року.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

  • Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. 

  • Дотримуйтесь заходів безпеки.

Моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Києві.

“Працює ППО по ворожим БпЛА.Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!”, - додав у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.

“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — повідомили у Київській ОВА.

Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
739
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