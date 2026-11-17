Атака росіян на Північний міст / © УНІАН

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У Мережі оприлюднили кадри пошкодженого Північного мосту в Києві після російської балістичної атаки в ніч на 17 листопада. Точні терміни відновлення руху цим мостом, а також Південним, скажуть, коли експерти завершать огляд наслідків влучань.

Північний міст після російської атаки: у Мережі показали відео

Зараз на об’єктах працюють профільні спеціалісти: вони оцінюють технічний стан конструкцій та встановлюють масштаби руйнувань. Рішення про запуск транспорту ухвалюватимуть лише на основі висновків експертизи.

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За даними правоохоронців, проїзд обома переправами наразі повністю заблокований в обидва боки. Водіїв закликають стежити за оновленнями.

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Міський голова Києва Віталій Кличко також показав Північний міст та повідомив, що фахівці почали обстеження Північного та Південного мостів.

«Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд. Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами», — каже Кличко.

Атака на Київ 17 листопада: головне

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада та на світанку 17 листопада Київ пережив дві хвилі балістичної ракетної атаки, внаслідок якої в Оболонському районі загинули двоє людей, 34-річний чоловік дістав поранення, а одну людину рятувальники ДСНС деблокували з-під завалів.

На Оболоні пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю, а в Дніпровському районі через влучання в нежитлову споруду виникла пожежа.

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Окрім того, під час вечірнього обстрілу зафіксовано влучання у Північний та Південний мости, через що рух ними перекрито, а громадський транспорт перенаправлено через Подільський мостовий перехід і Дарницький міст.

Пошкодження Південного мосту також вивели з ладу теплову мережу, залишивши без теплопостачання 317 будинків у Дарницькому районі, та призвели до тимчасового зупинення руху поїздів «зеленої» гілки метро на ділянці між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».

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