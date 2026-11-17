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- Київ
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Росія вдарила по житлових будинках в Києві: що відомо
На світанку 17 листопада армія агресорки Росії вкотре атакувала Київ. Зокрема, під прицілом опинилися будинки на Оболоні.
Що відомо про наслідки атаки на столицю — читайте на ТСН.ua.
У столиці від 05:36 до 06:13 було оголошено «червону» повітряну тривогу через загрозу балістики. Зокрема, Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ з півночі. Згодом пролунали сильні вибухи.
Атака на Київ — що відомо
У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що росіяни атакували Оболонь. Наразі інформації про потерпілих немає.
«В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю», — йдеться у повідомленні.