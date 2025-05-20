Міст Патона у Києві

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У Києві руйнується міст Патона. Про це повідомляють місцеві мешканці, публікуючи у Мережі відповідні відео. На кадрах видно, як з аварійного мосту щось падає у Дніпро, залишаючи за собою хвилі на воді. У той же час, помітно, що по самій конструкції рухається автотранспорт.

Дата публікації 19:07, 20.05.25 Кількість переглядів 8 З мосту Патона у Києві сиплеться каміння у воду: відео

Що кажуть люди

Подію, активно обговорюють дописувачі. Дехто вже шкодує, що живе на лівому березі столиці, мовляв, як тепер добиратися на роботу, якщо міст Патона перекрить.

«Довго думав що з цим робити. Вклався в житло на правому березі», — пише Олексій.

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«Кожен раз його проїжджаю з думкою про купання в Дніпрі», — пише Дмитро.

Хтось уже почав сварити міську владу за недалекоглядність, мовляв, міст руйнується, а на ньому навіть рух транспорту не перекривають.

Що кажуть в мерії

Але виявилося, що хвилювання киян були марними, як запевнили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, нічого надзвичайного на мосту Патона не сталося.

«Інформація про те, що розсипається міст Патона не відповідає дійсності. Наразі на мосту Патона тривають роботи з чищення його головних балок. Про виконання робіт була попереджена патрульна поліція Києва. Очищення відбувається відповідно до рекомендацій, які нам надавали під час обстеження мосту. Те, що побачили на переправі люди — частина робіт з утримання споруди». — повідомили ТСН.ua у департаменті.

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Що саме падало у воду

Там додають, що з протилежного боку мосту Патона облаштоване будівельне риштування (його непомітно на відео), на якому працюють робітники.

«Профільні фахівці очищують конструкції мосту Патона від накопичень бруду та речовин, які спричиняють корозію металевих елементів споруди. Ці роботи виконуються за допомогою потужних струменів води під високим тиском. Саме потоки води з мосту і падали у воду, а не його бетонні чи металеві частини. Міст точно не розвалюється», — запевняють у пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури.

Міст є, а ремонту немає

Там нагадують, що міст Патона ще у 2022 році забрали з балансу міста. І за рішенням Кабміну замовником реставраційних робіт з пристосування мосту Патона є Служба автомобільних доріг в Київській області (Служба відновлення).

«Ми просимо повернути ці функції місту, бо міст Патона дійсно знаходиться у аварійному стані і потребує невідкладних реставраційних робіт. Зараз ми лише утримуємо цю споруду», — кажуть департаменті.

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Нагадаємо, міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри.

Раніше ми писали, що ремонт мосту на Десенці паралізує Київ.