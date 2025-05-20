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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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174
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"Фонтан" на Осокорках: в "Київтеплоенерго" прокоментували прорив труби

На столичних Осокорках раптово забив «фонтан» через прорив тепломережі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прорив труби в Києві

Прорив труби в Києві / © скриншот

У вівторок, 20 травня, близько 15:00, у дворі на вулиці Єлизавети Чавдар на Осокорках в Києві стався через розрив труби тепломережі з-під землі забив «фонтан».

Про це повідомило «Київтеплоенерго».

«Одразу після повідомлення про витік знижено тиск, пошкодження локалізовано. Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт. Зараз у Києві тривають гідравлічні випробування. Труби перевіряють на щільність та міцність, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону», — йдеться в повідомленні.

В «Київтеплоенерго» зазначили, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, в Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини.

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