"Фонтан" на Осокорках: в "Київтеплоенерго" прокоментували прорив труби

Прорив труби в Києві / © скриншот

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У вівторок, 20 травня, близько 15:00, у дворі на вулиці Єлизавети Чавдар на Осокорках в Києві стався через розрив труби тепломережі з-під землі забив «фонтан».

Про це повідомило «Київтеплоенерго».

«Одразу після повідомлення про витік знижено тиск, пошкодження локалізовано. Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт. Зараз у Києві тривають гідравлічні випробування. Труби перевіряють на щільність та міцність, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону», — йдеться в повідомленні.

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В «Київтеплоенерго» зазначили, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки до опалювального сезону.

Дата публікації 15:44, 20.05.25 Кількість переглядів 17 У Києві на Осокорках "забив" гігантський фонтан

Нагадаємо, в Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини.