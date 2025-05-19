Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині: що каже поліція (відео)

Бійка дівчат-підлітків в електричці / © скриншот з відео

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Дівчата-підлітки влаштували жорстоку бійку в електричці, що прямувала до Вишневого в Київській області. Поліція проводить перевірку та встановлює причетних до інциденту осіб.

Про це повідомила поліція Київської області.

У соцмережах з’явилося відео бійки дівчат в електричці, яке зняли, очевидно, друзі однієї з них. На кадрах видно, як підлітки б’ються і лаються. В якийсь момент одна з дівчат вириває іншій волосся та затискає руками, наче намагаючись задушити. На ролику це все триває декілька хвилин. В якийсь момент дівчат розбороняють інші пасажири.

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Поліція Київщини повідомила, що під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм-каналів виявила відео бійки між двома підлітками в електричці в місті Вишневе.

Правоохоронці Бучанського райуправління поліції зареєстрували звернення громадян, проводять перевірку та встановлюють причетних до цієї події. Після цього поліція надасть інциденту правову кваліфікацію відповідно до закону.

Дата публікації 16:58, 19.05.25 Кількість переглядів 27 Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині

Нагадаємо, взимку в Білій Церкві група підлітків жорстоко познущалася і побила 12-річну Ярославу. Поліція взялася за розслідування справи, а тітка дитини повідомляла про подробиці.

А у квітні на околиці Івано-Франківська троє підлітків жорстоко вбили 19-річного юнака. Його тіло знайшли з численними ножовими пораненнями. За даними телеграм-каналів, нападники начебто вирізали своїй жертві очі.

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