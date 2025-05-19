У Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини: що відомо

У Києві влаштували стрілянину з машини

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У Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини. Зловмисники затримані.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як зазначається, під час руху вулицями міста Києва один з молодиків дістав пістолет та вирішив постріляти з вікна транспортного засобу Audi. Навколо перебували люди, зокрема — діти.

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“Далеко не доїхали. Ми швидко встановили та розшукали чоловіків. Обох затримали та передали слідчим”, — йдеться у повідомленні.

Наразі стосовно їхніх дій внесені відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Нападнику повідомлено про підозру у хуліганстві.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі (ч. 4 ст. 296 КК України)", — йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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