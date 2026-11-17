Затори в Києві / © Еспресо

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У Києві через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів виникли масштабні затори. Автомобілі ледве рухаються, а громадський транспорт змушений курсувати зміненими маршрутами.

Про ситуацію на дорогах столиці повідомила кореспондентка в ефірі «Ранок.LIVE».

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За словами журналістки, особливо складна ситуація спостерігається поблизу мосту Патона. Там транспорт рухається вкрай повільно, а кількість автомобілів у заторах продовжує зростати.

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Через обмеження руху в столиці змінили маршрути громадського транспорту. Зокрема, автобуси №73 та №101 перенаправили через Подільський мостовий перехід, а №22 та №91 — через Дарницький міст.

Автобус №31ТР тимчасово їздить вулицею Глибочицькою до станції метро «Лук’янівська». Також скоригували маршрути тролейбусів №30, №31, №44 та №50.

Окрім транспортних труднощів, у Києві виникли проблеми з теплопостачанням. Унаслідок удару по Південному мосту було пошкоджено тепломережу, через що без опалення залишилися близько 313 будинків.

Водночас як розповіла кореспондентка, попри складнощі з пересуванням між берегами Дніпра опитані мешканці лівобережжя не планують переїжджати.

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«Коли ми постійно питаємо у людей, як їм добиратися з лівого на правий берег, чи хочуть вони переїжджати через таку критичну ситуацію, всі говорять: ні, ми залишаємося на лівому березі попри всі труднощі», — додала Жиденко.

Затори в Києві / Відео: Telegram-канал «Киевский движ»

Затори в Києві / Відео: Новини.LIVE

Затори в Києві / © Hromadske.ua

Нагадаємо, внаслідок вечірньої російської атаки в Києві були влучання у Північний і Південний мости, через що рух ними тимчасово перекрили. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, фахівці обстежують споруди, щоб оцінити їхній стан і масштаби пошкоджень.

Крім того, за словами голови Дарницької РДА Олександра Ковтунова, удар по Південному мосту призвів до пошкодження тепломережі. Внаслідок цього без опалення залишилися 317 житлових будинків Дарницького району. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією пошкоджень і відновленням теплопостачання.

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