Мост Патона в Киеве

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В Киеве рушится мост Патона. Об этом сообщают местные жители, публикуя в Сети соответствующие видео. На кадрах видно, как с аварийного моста падает что-то в Днепр, оставляя за собой волны на воде. В то же время заметно, что по самой конструкции движется автотранспорт.

Дата публикации 19:07, 20.05.25 Количество просмотров 8 С моста Патона в Киеве сыплются камни в воду: видео

Что говорят люди

Событие активно обсуждают корреспонденты. Некоторые уже сожалеют, что живут на левом берегу столицы, мол, как теперь добираться на работу, если мост Патона перекроет.

«Долго думал, что с этим делать. Вложился в жилье на правом берегу», — пишет Алексей.

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«Каждый раз его проезжаю с мыслью о купании в Днепре», — пишет Дмитрий.

Кто уже начал ругать городские власти за недальновидность, мол, мост разрушается, а на нем даже движение транспорта не перекрывают.

Что говорят в мэрии

Но оказалось, что волнения киевлян были бесполезными, как заверили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, ничего удивительного на мосту Патона не произошло.

«Информация о том, что рассыпающийся мост Патона не соответствует действительности. Сейчас на мосту Патона продолжаются работы по очистке его главных балок. О выполнении работ была предупреждена патрульная полиция Киева. Очистка происходит в соответствии с рекомендациями, которые нам давали при обследовании моста. То, что увидели на переправе люди, — часть работ по содержанию сооружения». — сообщили ТСН.ua в департаменте.

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Что именно падало в воду

Там добавляют, что с противоположной стороны моста Патона обустроены строительные леса (его незаметно на видео), на котором работают рабочие.

«Профильные специалисты очищают конструкции моста Патона от накоплений грязи и веществ, вызывающих коррозию металлических элементов сооружения. Эти работы выполняются с помощью мощных струй воды под высоким давлением. Именно потоки воды с моста и падали в воду, а не бетонные или металлические части. Мост точно не разваливается», — уверяют в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры.

Мост есть, а ремонта нет

Там напоминают, что Патона еще в 2022 году забрали с баланса города. И по решению Кабмина заказчиком реставрационных работ по приспособлению моста Патона является Служба автомобильных дорог в Киевской области (Служба восстановления).

«Мы просим вернуть эти функции городу, потому что мост Патона действительно находится в аварийном состоянии и нуждается в неотложных реставрационных работах. Сейчас мы только держим это сооружение», — говорят департаменте.

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Напомним, мост Патона был открыт еще в 1953 году. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра.

Ранее мы писали, что ремонт моста на Десенце парализует Киев.