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- Киев
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Мост Патона испугал киевлян: на переправе заметили разрушение — что произошло
Транспортники объяснили, что происходит на одном из старейших мостов столицы — мосту Патона.
В Киеве рушится мост Патона. Об этом сообщают местные жители, публикуя в Сети соответствующие видео. На кадрах видно, как с аварийного моста падает что-то в Днепр, оставляя за собой волны на воде. В то же время заметно, что по самой конструкции движется автотранспорт.
Что говорят люди
Событие активно обсуждают корреспонденты. Некоторые уже сожалеют, что живут на левом берегу столицы, мол, как теперь добираться на работу, если мост Патона перекроет.
«Долго думал, что с этим делать. Вложился в жилье на правом берегу», — пишет Алексей.
«Каждый раз его проезжаю с мыслью о купании в Днепре», — пишет Дмитрий.
Кто уже начал ругать городские власти за недальновидность, мол, мост разрушается, а на нем даже движение транспорта не перекрывают.
Что говорят в мэрии
Но оказалось, что волнения киевлян были бесполезными, как заверили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, ничего удивительного на мосту Патона не произошло.
«Информация о том, что рассыпающийся мост Патона не соответствует действительности. Сейчас на мосту Патона продолжаются работы по очистке его главных балок. О выполнении работ была предупреждена патрульная полиция Киева. Очистка происходит в соответствии с рекомендациями, которые нам давали при обследовании моста. То, что увидели на переправе люди, — часть работ по содержанию сооружения». — сообщили ТСН.ua в департаменте.
Что именно падало в воду
Там добавляют, что с противоположной стороны моста Патона обустроены строительные леса (его незаметно на видео), на котором работают рабочие.
«Профильные специалисты очищают конструкции моста Патона от накоплений грязи и веществ, вызывающих коррозию металлических элементов сооружения. Эти работы выполняются с помощью мощных струй воды под высоким давлением. Именно потоки воды с моста и падали в воду, а не бетонные или металлические части. Мост точно не разваливается», — уверяют в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры.
Мост есть, а ремонта нет
Там напоминают, что Патона еще в 2022 году забрали с баланса города. И по решению Кабмина заказчиком реставрационных работ по приспособлению моста Патона является Служба автомобильных дорог в Киевской области (Служба восстановления).
«Мы просим вернуть эти функции городу, потому что мост Патона действительно находится в аварийном состоянии и нуждается в неотложных реставрационных работах. Сейчас мы только держим это сооружение», — говорят департаменте.
Напомним, мост Патона был открыт еще в 1953 году. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра.
Ранее мы писали, что ремонт моста на Десенце парализует Киев.